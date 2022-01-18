Bilecik'te Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Gelişim Programı (DÖGEP) değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin katılımıyla DÖGEP toplantısı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıya Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü, İl Müftüsü Ali Erhun ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir katıldı. Toplantıda öncelikle DÖGEP ile ilgili yıllarca öğrenci yetiştirmiş olup hayatını eğitime adamış vefakar eğiticilerle buluşma konulu fikir alışverişi yapıldı. Seçmeli dersler ile ilgili öğretmenlerle değerlendirilmelerde bulunulmasının ardından toplantı sona erdi.