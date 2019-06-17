Dolu ve yağış Bilecik'i vurdu

Bilecik'te aniden bastıran yağışla birlikte dolu vatandaşlara zor anlar yaşatırken, çok sayıda işyerini sular bastı.

Bilecik'te öğleden sonra aniden bastıran şiddetli yağış akabinde doluya çevirdi. Şiddetli yağış Bilecik'in en işlek caddesi olan Atatürk ve Teyfikbey caddelerinde çoğu iş yerinin sularla dolmasına neden olurken, şiddetli yağıştan her hafta pazartesi günü kurulan kapalı pazarda nasibini aldı. Pazarcılar ellerindeki çek çeklerle suları dışarı atarken, bir çok tezgah zarar gördü. Bahçelievler Mahallesinde Mehmetçik sokak üzerinde daha önceden kafeterya olarak kullanılan iş yeri defalarca sel suyuna maruz kalırken, iş yeri sahibi yaşanan olaydan sonra burayı boşaltmıştı. Burayı kiralayan bir marketler zinciri selden nasibini aldı. Müşteriler içeride mahsur kalırken, çalışanlar iş yerini boşalttı. Yer yer 1 metreye kadar sular vatandaşlardan kendilerini zor kurtardı.