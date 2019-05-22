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Domuzlar kiraz ağaçlarına dadandı

Bilecik’te kiraz bahçelerine dadanan ve ağaçlara büyük zarar veren domuzlar yetiştiricileri isyan ettirdi.

Bilecik'te kiraz bahçelerine dadanan ve ağaçlara büyük zarar veren domuzlar yetiştiricileri isyan ettirdi.


Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Küre Köyü'nde yaban domuzları çok sayıda kiraz bahçesine zarar verdi. Bilecik İl Özel İdaresi Tarım Komisyonundan oluşan bir heyet kiraz bahçelerinde gezerek, zarar tespiti yaptı. Yaban domuzlarının kiraz bahçelerine verdiği zararı yerinde gören heyet, "Çiftçilerimizin mağduriyetini gidermek ve önlem almak için gerekli girişimlerde bulunmak için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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