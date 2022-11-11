Dönüşüme kazandırılan atıklar öğrencilere kırtasiye malzemesi olarak geri döndü

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen ve Tema Bilecik İl Temsilcisi Mesut Kaplan proje ile alınan kırtasiye malzemelerinin bir kısmını, Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine dağıtılmak üzere okul yönetimine teslim etti. Okul Müdürü Vehbi Şahan ve öğretmenler, kırtasiye malzemelerini alarak, Başkan V. Subaşı ve beraberindeki konuklarına teşekkür etti.

Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, çok faydalı bir projenin paydaşı oldukları için duyduğu mutluluğu belirterek, "Kent Konseyimiz ve Tema Vakfı Bilecik İl Temsilciliği işbirliğinde güzel bir çalışma yaptık. Geri dönüşüm atıkları değerlendirilerek, öğrencilere kırtasiye malzemeleri olarak geri döndü. Projede emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum'' dedi.

Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen ise çevrenin korunması ve öğrenciler yararına anlamlı bir çalışma yapıldığını belirterek, "Kent Konseyi olarak bizler de çocuklarımıza dokunabilirsek, faydalı olabilirsek bizler için çok değerli bir durum. Aslında yoksulluğu konuşmak değil de eğitim ve sosyal anlamda verilebilecek destekler ve bunlarla birlikte tüm okullarımızla bir araya gelebilirsek daha mutlu ve umutlu oluruz. Bu konuda belediyemiz de bizlere her konuda destek veriyor. Projemizin sahibi genç kızlarımıza çok teşekkür ediyorum. Destek veren herkese de çok teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Kullanılmayan elektrik ürünleri okullara bilgisayar olarak geri dönüyor

Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen yeni bir projeleri olduğunu belirterek, "Evde kullanılmayan her türlü elektrik ve bilgisayar malzemelerini de değerlendirdiğimiz bir projemiz olacak. Bunları da geri dönüşüme kazandırarak, bilgisayarı olmayan okullara da bilgisayar alıyoruz. Kent Konseyimize bu şekilde 10 tane bilgisayar kazandırdık. Bilecik'teki bir anaokuluna 8 tane bilgisayar kazandırdık. Hem geri dönüşüm anlamında güzel bir uygulama olmuş oluyor hem de bilgisayarı olmayan okulumuz kalmamış oluyor'' dedi.