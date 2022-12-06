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Dosta güven düşmana korku salan TTZA Kobra ve Ejder Yalçın araçları

Bilecik’in Söğüt ilçesinde 94 personele TTZA Kobra ve Ejder Yalçın aracı sürücü eğitimi kursu verildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 94 personele TTZA Kobra ve Ejder Yalçın aracı sürücü eğitimi kursu verildi. Dosta güven düşmana korku salan TTZA Kobra ve Ejder Yalçın araçları göz kamaştırdı.


Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığında 94 personele TTZA Kobra ve Ejder Yalçın aracı sürücü eğitimi kursu verildi. 25 gün süren kurslarda 53 personele 'TTZA Kobra I Aracı Sürücü Eğitimi Kursu' ve 41 personele 'TTZA Ejder Yalçın Aracı Sürücü Eğitimi Kursu' verildi. Kursa geçilen fotoğraflar Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya sitesinden paylaşıldı.

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