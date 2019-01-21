Dostça başlayan maç olaylı bir şekilde sona erdi

Bilecik'te kardeş iki kulüp arasında oynanan müsabakanın 85'inci dakikasında saha içi birden karışırken, olaylara jandarma müdahale etti. Maç sonunda hakemlere sitem eden 1308 Osmaneli Belediyespor antrenörü, laf söyleyen gözlemci ile antrenör arasında tartışma yaşandı.

Bilecik 1. Amatör Lig 15'inci hafta müsabakasında 13'de 13 yaparak 39 puanla lider 1308 Osmaneli Belediyespor ile 31 puanla ikinci sırada yer alan Bayırköspor, Bayırköy Şehit Ömer Halis Demir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maça iki rakip taraftarları aynı tribünde seyrederken, taraftarlar her iki takımı birlikte tribünlere çağırdı. Birbirlerini kardeş iki kulüp olarak nitelendiren taraftarların bu hareketi takdir topladı.

Saha içi bir anda karıştı

Olaylar maçın 85'inci dakikasında meydana geldi. Gelişen 1308 Osmaneli Belediyespor atağında her iki takımın 10 numarası olan Cüneyd Rahmet ile Köksal Şanlı Bayırköyspor ceza sahası dışında girdikleri bir ikili mücadele sonrası maçın hakemi Bayırköyspor aleyhine faul verdi. Bu faul sonrası iki takım oyuncusu arasında yaşanan gerginliğe iki takım oyuncuları dahil olunca saha içi bir anda karıştı. Yaşanan olaylara jandarma müdahale ederken, maçın hakemi yan hakemleri ile yaptığı istişare sonucu Bayırköyspor'dan Köksal Şanlı ile 1308 Osmaneli Belediyespor'dan Ahmet Kelemcioğlu'na direk kırmızı kar göstererek oyun dışına attı. Ahmet Kelemcioğlu maçın orta hakemine uzun süre bir şey yapmadım diye itiraz ederken, bu itiraz sonucu değiştirmedi. Jandarma iki takım oyuncuların sakinleşmesi sonrası sahayı terk etti.

Maç sonu gözlemciden antrenöre azar

Maçın 80'inci dakikasında maçın yan hakemi Enes Seymen tarafından orta hakem uyarılarak saha dışına atılan 1308 Osmaneli Belediyespor antrenörü Sedat Memiş maç sonunda "Maçı bu hale getiren hakemler" diye sitem etti. Bu esnada soyunma odasına giden maçın gözlemcisi aynı zamanda İl Hakem Kurulu Başkanı Sedat Kara, Memiş'e "Sesini yükseltme" deyince ortalık bir anda karıştı. Araya rakip takım antrenörü Hasan Kol ve yöneticiler girerken, Sedat Kara soyunma odasının yolunu tuttu. Bu esnada tekrar dönen Kara, Memiş'e kafasını sallayarak manalı bir şekilde baktı. Yaşanan olaylar sonrası jandarma hakem soyunma odası önünde geniş çaplı önlem aldı.

Sedat Memiş: "Maçı bu hale getiren hakemler"

Maç sonunda İHA muhabirini olay anını anlatan Sedat Memiş, "Ben maçı bu hale getiren hakemler dedi. Ondan sonra oda 'sesini yükseltme' dedi. Bende yükseltsem ne olacak dedim, o kadar" dedi.