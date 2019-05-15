Bölge Eskişehir-Bilecik Eczacı Odası Bilecik İl Temsilcisi Ecz. Ender Olcay, döviz kurunda yaşanan dalgalanmaların ilacın bulunabilirliğini etkilediğini belirterek, Türk Eczacıları Birliği'nin ilaçta yerelleşmeyi desteklediğini, konunun önemli bir paydaşı olarak işbirliklerine hazır olduğumuzu her fırsatta dile getirdiğini belirtti.

Ecz. Ender Olcay, yaptığı açıklamada, bugüne kadar eczanelerde, eczacı danışmanlığında halka sunulan ürünlerin, eczane dışından satılmaya başladığını söyledi. Bu durum karşısında üzüldüklerini anlatan Olcay, "Ticari kaygılar ile hareket edildiğini, toplum sağlığının hiçe sayıldığını görüyoruz. Bu tarz plansızca atılan adımların toplum sağlığı açısından geri dönüşü olmayan ve istenmeyen sonuçlara yol açabileceği uyarımızı yineliyoruz. Sağlık gibi hassas bir konuda reklamın ve pazarlamanın gücünün değil, sağlık çalışanlarının bilgi ve deneyiminin önemini vurguluyoruz. O nedenle de sizlerin aracılığıyla tüm Türkiye'ye sesleniyoruz, internetten pek çok şeyi alabilirsiniz, ancak anne bebek ürünlerini internetten almayın. İlacınızı, ilaç dışı sağlık ürünlerini internetten almayın. Bu ürünleri, bebeğinizin ve sizin hak ettiği şekilde, en güvenilir yer olan eczanelerden bu konuda kapsamlı bir eğitim görmüş eczacınızın danışmanlığında alın."

"Döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar ilacın bulunabilirliğini etkiliyor"

Olcay, açıklamasının devamında, ilaçta kur değişimi sırasında pek çok ilacın piyasadan çekildiğini ya da piyasaya kısıtlı bir şekilde verildiğini anlatarak, "Bunun yanı sıra döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar da ilacın bulunabilirliğini etkiliyor. Sizler de bu sürecin yakından takipçisi olarak bizlerle bu dönemde sıklıkla iletişime geçiyorsunuz. Yaşanan tüm bu süreç ilaçta dışa bağımlılığın ülkemiz için kabul edilebilir olmadığını, güçlü ve etkin bir ilaç sanayisine sahip olmamızın elzem olduğunu kanıtlıyor. Türk Eczacıları Birliği ilaçta yerelleşmeyi destekliyor, konunun önemli bir paydaşı olarak işbirliklerine hazır olduğumuzu her fırsatta dile getiriyoruz. Bu konuda da ilaç dâhil sağlığa ilişkin ürünlerin üretiminde elimizi taşın altına koyduk, bundan sonra da koymaya devam edeceğiz" dedi.

"Halk sağlığının sürdürülebilirliği tehdit altındadır"

Bölge Eskişehir-Bilecik Eczacı Odası Bilecik İl Temsilcisi Ecz. Ender Olcay, son olarak aşı karşıtlığının, son dönemlerde gerek dünyada, gerek ülkemizde ivme kazanmış durumda olduğunu anlatarak, "Aşılara, aşıların içeriğine ilişkin bilimsel dayanağı olmayan söylemler her yerde karşımıza çıkıyor. Aşılama ile önlenebilir hastalıklara ilişkin salgın riski günden güne artmaktadır. Açıkça ifade etmek gerekir ki halk sağlığının sürdürülebilirliği tehdit altındadır. Sayısal veriler de tehlikenin boyutunu gözler önüne sermektedir. Ülkemizde; 2011 yılında aşı reddi 183, 2013 yılında 913, 2015 yılında 5 bin 91, 2017 verilerine göre 23 binin üzerinde. Bugün geldiğimiz noktada ise 40 binlerin üzerinde. Bu oldukça vahim ve halk sağlığı açısından, geleceğimiz açısından kabul edilemez bir tablodur. Ülkemizde tüm dünyada en gelişmiş kapsamlı aşılama politikalarından biri uygulanmaktadır. Biz eczacılar da o ulusal aşılama politikalarının başarıya ulaşabilmesi ve sürdürülebilir olması için sorumluluk bilinciyle çalışıyoruz. Aşıların savunuculuğunu yapıyor, aşı ile ilgili doğru bilgilendirmeler yapıyor, aşıların güvenilir bir şekilde teminini gerçekleştirmek adına çalışmalar yürütüyor; danışanlarımıza aşı ile ilgili tavsiye ve hatırlatmalarda bulunuyoruz. Bir kez daha vurgulamak isteriz, aşıların güvenilir ya da gerekli olup olmadığı tartışmaya açık bir konu değildir. Etkinliği kanıtlanmış aşıları tartışmaya açmaya çalışmak, halkı yanlış yönlendirmek abesle iştigaldir ve açıkça söylemek gerekir ki halk düşmanlığıdır, bilim düşmanlığıdır. Aşı olmayan her çocuğun diğer çocukları ve dolayısıyla ülkemizin geleceğini tehlikeye attığı asla unutulmamalıdır" ifadelerine yer verdi.