İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Dr. Arslan hasta kabulüne başladı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Şölen Arslan, hasta kabulüne başladı


Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde eksik görülen polikliniklere tek tek doktor ataması yapılırken, son bir ayda 6 yeni doktor göreve başladı. Bunların sonuncusu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğinde Uzm. Dr. Şölen Arslan oldu. Şölen, hastanede hasta kabulüne başlarken, geçtiğimiz günde Yoğun Bakım Uzmanı Özgür Özdamar göreve başlamıştı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.