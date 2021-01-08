DSİ son 18 yılda Bilecik'te 11 baraj yaptı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bilecik'e kurumlarının yaptığı yatırımlarla devasa projeleri hayata geçtiğini anlatarak, " Son 18 yılda Bilecik ilinde inşa edilen24 sulama tesisi ile 108 Bin 610 dekar zirai arazinin sulamaya açıldı" dedi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, 2021 yılını sulamada hamle yılı ilan ettiklerini anlatarak, "Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelmiş, bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansımıştır. Sulama Projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkânlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır" dedi.

"Bilecik'in mümbit topraklarını sulamaya açıyoruz"

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmekte olduğunu vurgulayarak, "Son 18 yılda Bilecik ilinde inşa edilen24 sulama tesisi ile 108 Bin 610dekar zirai arazinin sulamaya açıldığı. Böylece Bilecik topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 116 milyon 468 bin 488 TL ilave zirai gelir artışı sağladık" dedi.

"33 bin 640 dekar arazide inşaat çalışmaları devam ediyor"

Yıldız Bilecik'te için sulamanın önemi çok büyük olduğunu anlatarak, "Bunun için 6 adet sulama inşaatı devam ediyor. İnşaatı devam eden 6 adet sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 33 bin 640 dekar arazinin sulanması sağlanacaktır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Bilecik zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır" dedi.

"Bilecik'imize 11 baraj kazandırdık"

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bilecik'te son 18 yılda11baraj inşa ettiklerini söyleyerek, "Marmara'nın ve ülke tarımının önemli illerinden biri olan Bilecik'te ziraatın daha da gelişmesi için son 18 yılda kente 65 adet tesis ile 695 milyon 892 bin 965 TL yatırım yaptık. Diğer taraftan Bilecikli vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Bilecik'in su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelerimize yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 6 barajın yapım çalışmalarının devam ediyor" dedi.

"Bilecik'e memba kalitesinde içme suyu"

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, son olarak, Bilecik'te 2 adet içme suyu tesisini 2022 yılı sonuna kadar tamamlanacağını belirterek, "Toplamda 154 bin 99 kişi için yılda 3,39 milyon metreküp içme suyu temin edilecektir. Ayrıca; Bilecik İlinde taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda tamamlanan 27 adet taşkın koruma tesisi ile 40 yerleşim yeri ve Bin 230 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarını ve 8 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmalarının devam etmektedir" dedi.