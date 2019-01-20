Dünya Ahıska Türkleri Birliği bürosu açıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) temsilciliği bürosu hizmet vermeye başladı.

Merkez 4 Eylül Mahallesi Yunus Nadi Caddesi üzerinde düzenlenen açılış törenine Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Müftüsü Mustafa Topal, DATÜB Türkiye İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş, DATÜB Bozüyük Temsilcisi Bekir Velioğlu, Ahıska Türkleri ve davetliler katıldı. Temsilcilik bürosu, hayır duaları eşliğinde açılış kurdelesi kesilerek hizmete girdi. Törende kısa bir konuşma yapan Ahıska Türkleri Birliği Bozüyük temsilcisi Bekir Velioğlu, protokol üyelerine ve tüm misafirlere katılımlarından ötürü teşekkür ederek temsilcilik bürosunun Bozüyük bölgesinde yaşayan Ahıskalı hemşehrilerini bir çatı altında toplayacağını söyledi.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'da “Bozüyük Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğimizin açılışını dualar eşliğinde gerçekleştirdik. Kendi deyimleri ile 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizleri yurt sahibi yaptı. Bizler buraya çalışmaya geldik. Bimin başı sıkışırsa derneğimizin kapısı açıktır' Sağ olun, var olun kardeşlerimiz. Derneğimiz ilçemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Açılışın ardından Başkan Bakıcı, DATÜB Bozüyük Temsilcisi Velioğlu ve diğer misafirlerle bir süre görüşerek sohbet etti. Günün anısına Bozüyük Temsilcisi Velioğlu'na Bozüyük Belediyesi logolu özel tasarımlı duvar saati hediye eden Başkan Bakıcı temsilcilik bürosunun hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu. DATÜB Türkiye İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş ve Bozüyük Temsilcisi Bekir Velioğlu da Başkan Bakıcı'ya açılış törenine teşrifleri nedeni ile teşekkür ederek anı seramiği hediye etti.