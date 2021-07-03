Duraksayan kamyona otomobil arkadan çarptı; 2 kişi yaralandı

Bilecik'te kamyon ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik-Bozüyük karayolu üzerinde seyir halinde bulunan 54 FZ 740 plakalı kamyonun sürücüsü Muhittin İ., Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önüne gelince yolun sağ şeridinde duraksadı. Bu esnada aynı istikamette seyir halinde bulunan Berat B. yönetimindeki 11 BB 944 plakalı otomobil, kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazada otomobil sürücüsüyle araç içinde yolcu olarak bulunan Merve Ş. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle Bilecik- Bozüyük karayolu trafik ekiplerinin kontrollüyle tek şeritten verildi. Kazalı aracın çekici yardımıyla çekilmesinin ardından trafik normale döndü.