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Durdurulan araçtan kalaşnikof silah çıktı

Bilecik’te şüphe üzerine durdurulan bir araçta kalaşnikof silah ele geçirildi.

Bilecik'te şüphe üzerine durdurulan bir araçta kalaşnikof silah ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Söğüt İlçe Jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde durdurulan aracın sürücüsü O.A.'nın şüpheli hareketleri üzerine araç içinde arama yapıldı. O.A. isimli şahın üzerinde ve aracında yapılan aramada 1 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah ile bu silaha ait 1 adet şarjör ve 25 adet 7,62 mm mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs Söğüt Cumhuriyet Savcılığından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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