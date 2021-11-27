Dursun Fakih'ın türbesinin bulunduğu köyün sakinlerinden çimento fabrikası tepkisi

Osmanlı Devleti'nin ilk kadısı olarak bilinen Dursun Fakih'in türbesinin bulunduğu Bilecik'in Küre köyüne yapılması planlanan çimento fabrikasına köy sakinleri karşı çıkıyor.

Bir maden şirketi tarafından Osmanlı Devleti'nin ilk kadısı, imam-hatibi unvanını taşıyan kişi olan Dursun Fakih'in türbesinin bulunduğu Küre Köyü merkez mevkii içerisine kurulması planlanan ve proje bedeli 1 milyar 544 milyon 750 bin TL olan entegre çimento fabrikasına köy sakinleri karşı çıktı.

"Günde 140 ton kömür yakılacak bir fabrika"

Köy gelerek muhtardan bilgi alan Memleket Partisi Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel ve Hüseyin Avni Aksoy, köylülerin sorunlarını dinledi. Açıklama yapan Çelebi, "Bilecik'te Küre köyü bölgesinde yapılmaya çalışılan bölgenin 3'üncü çimento fabrikasıyla ilgili yerinde incelemelerde bulunduk. Muhtarımız yanımızda bu fabrikanın öncelikli olarak bu arazilere vereceği zarar, bölgede yetişen kiraza verdiği zararı yanımdaki üreticimiz bize anlattı. Sadece kireç üretimi denemesinde bile tarlanın yarısı ürün vermemiş, ağaçlar kurumuş. İkinci husus doğaya ve çevreye vereceği zarar. Günde 140 ton kömür yakılarak yapılacak bir faaliyette burada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı, doğa ve çevrenin insan sağlığının zarara uğrayacağını değerlendiriyoruz. 2 Aralık'ta ÇED toplantısı yapılacak. İl başkanımız burada, halkın yanında olacak. Bizde haftaya bu konuyu mecliste gündeme getireceğiz. Bu işin takipçisiyiz. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Halk sağlığının doğanın yanındayız" dedi.

“Çimento fabrikası kurulacak alan sulu tarım yaptığımız yere 700 metre uzaklıkta"

Köy Muhtarı İbrahim Gögercin ise, köylülerin bu fabrikaya karşı çıktığı söyleyerek, "Çimento fabrikası kurulacak alan sulu tarım yaptığımız yere 700 metre uzaklıkta. Köyümüzün tek sulu tarım yapabildiği bölge. Bu bölge giderse Küre köyü de gider" dedi.

"Kireç ocağından sonra üretim yarı yarıya düştü"

Köyde kiraz üretici Hasan Hüseyin Güçüş, köy bulunan kireç ocağı nedeniyle üretimin yarı yarı düştüğünü çimento fabrikasının kurulmasıyla köyde üretimin biteceği iddia ederek, "Benim burada kirazım var 10 dönüm. En güzel kirazı buradan satıyordum, yarıya indi. Yani hep kurudu ağaçlarım. İsterseniz gidip görebilirsiniz. Bu yıl kireç üretti, kireci üretince ağaçlar hep kireç oldu, ağaçlar hava alamadı, solunum yapamayınca ne olacak öldü ağaçlar. Kestim hep yerine ceviz diktim. Baktım yaşamıyor ağaç kiraz toplayamaz oldum. Ben istemiyorum yani biz vatandaş olarak istemiyoruz bize zararı olduğu için. Zararı olmasa bizim için hiç fark etmez ama bizim ağaçlarımız hep kuruyor. Bastığımız yer toz bildiğin. Ağacı budarken budayamıyorum tozdan" dedi.

Öte yandan Küre köyünün killi ve kireçli toprak yapısına sahip olası nedeniyle uzun yıllardır üzüm üretimi yapılıyor.