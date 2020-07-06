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Duyarsız sürücüler kazalara davetiye çıkartıyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde gelişi güzel park eden sürücüler kazalara davetiye çıkartıyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde gelişi güzel park eden sürücüler kazalara davetiye çıkartıyor.


İlçenin en işlek caddesi olan Bahattin Şeker Caddesi üzerinde bazı duyarsız sürücüler araçlarını rastgele park ederek ara sokaklardan çıkan sürücülerin görüş mesafesini kapatarak kazalara davetiye çıkartıyor. Vatandaşlar gerek Bahattin Şeker Caddesinde gerek ilçenin diğer cadde ve sokaklarında sürekli aynı manzarayla karşılaştıklarını belirterek, gerekli önlemler alınmazsa buralarda kazalar kaçınılmaz olacağı da sözlerine eklediler.

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