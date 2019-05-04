Düzmeşe köyünde Hıdırellez Şenlikleri düzenlendi

Bilecik'in Osmaneli İlçesi Düzmeşe Köyü'nde geleneksel hale gelen Hıdrellez Şenlikleri büyük bir katılımla yapıldı.

Şenlik açılışında konuşan Köy Muhtarı Şevki Uysal, her yıl geleneksel olarak yapılan Hıdrellez şenliklerin kutlanmaya da devam edeceğini belirterek, "Burada birlik, beraberlik ve kaynaşma duygularının daha da güçlendiğine şahit oluyoruz. Bu şenlikleri köyümüzde her yıl geleneksel olarak düzenliyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlere teşekkür ediyorum. İnşallah hepimiz açısından hayırlı uğurlu olur. Etkinliğimize uzaktan yakından katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Şenliğe katılan Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz ise, “Anadolu'da Hıdırellez Şenlikleri gibi günümüze dek, çok güzel geleneklerimiz var. Mübarek Ramazan ayını karşılayacağımız bugünlerde, Hıdırellez günüde, iyiliğin, bolluğun bereketin sembolü olan bir gündür. O açıdan bugünün manasını iyi kavramalı ve ona göre davranmalıyız. Bu tür gelenekler bizi, birbirimize daha sıkı bağlarla bağlamaktadır. Hıdırellez Şenliğinin düzenlenmesinde emeği geçen başta Köy Muhtarı Şevki Uysal'a ve köy halkını teşekkür ederim dedi.

Akşam saatlerine kadar devam eden şenlik programlar kapsamında tüm katılımcılara yufka, pilav, tatlı ve ayran ikram edildi. Yapılan etkinliklere, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Kaymakam Refiki İbrahim Engin Şenay, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.