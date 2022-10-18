Düzmeşe köyünde içme suyu deposu açıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe köyünde içme suyu deposu hizmete sunuldu.

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından 2022 yılı içerisinde yürütülen projeler çerçevesinde içme suyu hattı ve su deposu yenileme çalışmaları gerçekleştirilerek Düzmeşe köyü halkının hizmetine sunuldu. 50 metreküplük prefabrik betonarme içme suyu deposunun açılışını yapan Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, “İçme suyu hattı, su deposu yenileme ve yapım çalışmaları gerçekleştirilerek Düzmeşe köyü halkımızın hizmetine sunulmuştur. Köy halkımıza hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.