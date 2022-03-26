Bilecik'in Bayırköy Ortaokulu'nda “E-Twinning” projeleri hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Bayırköy Ortaokulu'nda öğretmenlerle bir araya gelerek “E-Twinning” projeleri hakkında toplantı gerçekleştirdi. Gerçekleşen toplantıya Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman da katıldı. Toplantıda eTwinnig faaliyetleri hakkında öğretmenleri bilgilendiren Milli Eğitim Müdürü Akyol, projenin Bilecik genelinde yaygınlaşması için çaba sarf ettiklerini ifade etti.

“Her konuda yardımda bulunmaya ve destekçi olmaya hazırız”

Toplantıda eğitime her zaman destek olmaya hazır olduklarını dile getiren Başkan Yaman ise, “Ülkemiz genelinde gelecek nesillerin iyilik yapma ve işbirliği kurma becerilerini geliştirmek amacı ile düzenlenen "e-Twinning" projesinde öğretmenlerimize her konuda yardımda bulunmaya ve destekçi olmaya hazırız” dedi.