Eco-Friendly Farming For Future toplantısı Portekiz'de yapıldı

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce Erasmus+ Programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı ve Avrupa Birliği desteği ile yürütülmekte olan Eco-Friendly Farming For Future isimli projenin üçüncü toplantısı Portekiz Beja'da gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantıya Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Şube Müdür V. Levent Burgu ve Mühendis Esin Yaşar Durmaz, proje ortaklarından Bilecik Valiliğinden Pervin Köse ve Muslu Ünlü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden Dr. Emre Dandıl ve Sahra Dandıl, Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitünden ise Gülşah Üğlü, Dr. Erdinç Uysal ve Dr. Barış Albayrak katıldı. Proje toplantısına yerel proje ortaklarının yanı sıra 2 yabancı ortak kurumun 5 temsilcisi de katılım sağladı.

İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda proje faaliyetleri görüşülerek, ortak kurumlar tarafından hazırlanan eğitim dokümanları değerlendirildi. Toplantı ile ilgili bilgi veren Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, bu projenin Bilecik'in tarımı için çok önemli bir proje olduğunu belirtti. Yoldaş, "Sakarya Nehri çevresinde belirlenen pilot bölgede sorunların tespit edilmesi ve çözüm üretilmesi amacı ile başlattığımız çalışmayı, uluslararası bir projeye dönüştürmüş bulunmaktayız. 2016 yılında il müdürlüğümüz tarafından Sakarya Nehri çevresindeki entansif tarım alanlarının üretim deseninin belirlenmesi, sınıflandırılması ve haritalandırılmasına yönelik olarak bir çalışma başlatılmış ve 7 bin 631 alanın üretim deseni sayısal ortama aktarılmıştır. Yapılan çalışmalar kapsamında yoğun tarım yapılan alanlarda tarımsal kirlilik riskinin mevcut olduğu ve tedbir alınması gerekliliği tespit edilmiştir.Bu ihtiyaç analizi üzerine tasarlanan ve otuz ay süreli olan proje ile tarımsal uygulamaların oluşturduğu çevresel risklerin azaltılması, toprak ve su kaynaklarının korunması, doğru sulama, gübreleme, zirai mücadele uygulamalarının benimsetilmesi ve tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması amaçlanmaktadır" dedi.

" Bu tür bir proje ilimizde ilk kez bir il müdürlüğü tarafından uygulanmaktadır"

Yoldaş, açıklamasının devamında, bu tür bir projenin Bilecik'te ilk kez bir il müdürlüğü tarafından uygulandığına değinerek, "Bu tür bir proje ilimizde ilk kez bir il müdürlüğü tarafından uygulanmaktadır. Ülkemizde de tarımsal alanda uygulanan nadir projelerdendir. Proje kapsamında yerli ve yabancı ortaklarımızla ortak çalışmalar yapıyor ve eğitim dokümanları hazırlıyoruz. Bu sayede karşılıklı inceleme ve değerlendirmeler yapma fırsatı da buluyoruz. Proje sayesinde 4 ayrı Avrupa ülkesindeki tarımsal kuruluşlarla çalışma, o ülkelerin tarımsal alanlarında incelemeler yapma ve tarımsal faaliyetleri hakkında bilgi alma fırsatı bulmuş olacağız. Bu durum bize iyi örneklerin ilimize uyarlanması, yeni projeler geliştirilmesi ve farklı çalışmalar yapılması bakımından büyük katkılar sağlayacaktır.Yerel ve yabancı ortaklarımız ile ortak sorunların tespit edileceği, çözümlerin üretileceği, çiftçi ve teknik personel eğitimi konusunda kullanılmak üzere ortak müfredat ve eğitim modülü oluşturulacak olup, bu sayede ilimiz ve ülkemiz tarımına büyük katkı sağlanacaktır. Proje kapsamında ilimizde uluslararası toplantılar, ortak arazi incelemeleri, ulusal konferanslar, Yalova ilinde bölgesel ve Ankara'da ulusal proje tanıtım toplantıları düzenlenecektir" ifadelerine yer verdi.

Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen proje toplantısı, katılımcılara sertifikaları takdim edilmesi ile son buldu.