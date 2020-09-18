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Eğitim Bir-Sen'den Başkan Soydan'a ziyaret

Eğitim Bir-Sen Bilecik Şube Başkanlığı tarafından AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan’a ’hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Eğitim Bir-Sen Bilecik Şube Başkanlığı tarafından AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.


Eğitim Bir-Sen Bilecik Şube Başkan Ahmet Selöz ve beraberindekiler geçtiğimiz günlerde AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığı görevine yeniden seçilen İsmail Soydan'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Başkan Soydan, yapmış oldukları ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirirken, kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.


Ziyarete sendikanın Pazaryeri İlçe Başkanı İslam Özkul ve üyeler de eşlik etti.

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