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Eğitim öğretim yılı sene sonu değerlendirme toplantısı

Bilecik’te 2020-2021 eğitim öğretim yılı sene sonu değerlendirme toplantısı yapıldı.

Bilecik'te 2020-2021 eğitim öğretim yılı sene sonu değerlendirme toplantısı yapıldı.


Rehberlik ve Araştırma Merkezi Toplantı Salonu'nda Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol başkanlığında müdür yardımcıları, şube müdürleri, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurum müdürlerinin katılımlarıyla 2020-2021 eğitim öğretim yılı sene sonu değerlendirme toplantısı yapıldı. İl Milli Eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin birimleri ile ilgili değerlendirmeleri akabinde soru-cevap kısmına geçildi. 2020-2021 eğitim öğretim yılı okul ve kurum müdürleri sene sonu değerlendirme toplantısıyla program sona erdi.

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