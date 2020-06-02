Ehliyetsiz sürücü arkasına "Hatalıyım sıkıyorsa ara" yazdığı motosikletiyle kaza yaptı

Bilecik'te ehliyeti olmayan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü, geçirdiği kazada yaralanırken ceza almaktan da kaçamadı.

Alınan bilgilere göre kaza; Bilecik merkez İstasyon mahallesi İnönü Seven parkı yakınlarındaki Osmangazi caddesinde meydana geldi. Arkasına, "Hatalıyım sıkıyorsa ara" yazısı yapıştırılmış 11 EN 994 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan sürücüsü Resul Taşkın (16), aracın hakimiyetini kaybederek devirdi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, hafif yaralı sürücüye ehliyeti olmadığı için ceza kesildi.