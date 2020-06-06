Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 1'i ağır 2 yaralı

Bilecik'te ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin önünde seyreden tıra arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı, otomobil ise kullanılmaz hala geldi.

Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten Eskişehir istikametine gitmekte olan Bilal Can Kasal (22) yönetimindeki 34 CUE 763 plakalı otomobil, Bilecik Yeni Otobüs Terminali önünde aynı istikamette seyreden İlhan Buğa (47) idaresindeki 42 CDD 44 plakalı amonyak yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Murat Delikanlı (29) yaralandı. Murat Delikanlı araç içinde sıkışırken, yaralı olay yerine gelen Bilecik AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayrıca kaza nedeniyle Bilecik-Bozüyük çevre yolu yaklaşık 1 saat boyunca tek şeride düştü. Hurdaya dönen otomobilin çekici yardımı ile çekilmesiyle trafik normale döndü.