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Ehliyetsiz sürücü otomobiliyle takla attı: 4 yaralı

Bilecik’te ehliyetsiz sürücünün otomobiliyle takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bilecik'te ehliyetsiz sürücünün otomobiliyle takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.



Bilecik merkezden İstasyon Mahallesi istikametine seyir halindeki 11 AAN 405 plakalı otomobil sürücü M.Y. (15) Karayolları Kavşağı'nı geçtikten sonra direksiyon hakimiyeti kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce yol kenarında bulunan kaldırıma çarpmasının ardından elektrik direğine çarparak takla attı. Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan M.C. (15), B.G. (15) ile E.Y. (15) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalesin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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