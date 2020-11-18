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Ejder meyvesi artık Bilecik'te de üretilecek

Orta ve Güney Amerika, Vietnam, Tayland, Kamboçya gibi ülkelerde yetiştiriciliği yapılan ’Ejder’ meyvesinin Bilecik’te de üretimine başlanacak.

Orta ve Güney Amerika, Vietnam, Tayland, Kamboçya gibi ülkelerde yetiştiriciliği yapılan 'Ejder' meyvesinin Bilecik'te de üretimine başlanacak.


Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Bursa'nın Kestel ilçesinde yetiştiriciliği yapılan ejder meyvesi serasını ziyaret etti. Ziyarette yetiştirici Özhan Öztürk, serayı gezdirerek meyve üretimi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ejder meyvesinin başlıca Orta ve Güney Amerika, Vietnam, Tayland, Kamboçya gibi ülkelerde yetiştiriciliği yapılan bir bitki olduğunu anlatan İl Müdürü Yoldaş, "Ejder meyvesi, pitahaya, dragon fruit gibi isimlerle de adlandırılmaktadır. Üreticiler tarafından alternatif ürün olarak değerlendirilebilecek ve maddi getirisi yüksek bir meyve türüdür. İlimizdeki arazilerin küçük alanlardan oluşması sebebiyle birim alandan fazla gelir elde edilmesini sağlayacak ürünlerden biri olan pitayanın yaygınlaşmasıyla birlikte ilimiz ekonomisine katkı sağlayacaktır. İklim koşulları ve bereketli topraklarıyla birçok ürünün yetiştiriciliği yapılan ilimizde 2021 yılı üretim sezonunda Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığımız ile birlikte ejder meyvesine de yer vermeyi hedeflemekteyiz. Böylece Marmara Bölgesinde tropik meyvelerinde yaygınlaştırılması sağlanacaktır" dedi

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