İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eksi 5 derecede karda yüzdü

Bilecik’te yaşayan bir kişi, eksi 5 derece soğuğa aldırmadan karda yüzmeye çalıştı.

Bilecik'te yaşayan bir kişi, eksi 5 derece soğuğa aldırmadan karda yüzmeye çalıştı. Bir süre karda yüzmeye çalıştıktan sonra kahkahalar atarak çıkan adam çevredekiler tarafından cep telefonu ile kayda alındı.


Alınan bilgilere göre, Bilecik'te yaşayan Yasin Yurttaş, denize girer gibi beyaz karların içerisinde balıklama atlayarak, eksi 5 derece soğuğa aldırmadı. Yurttaş, sağlıklı ve zinde kalmak için her yıl kar banyosu yaptığını dile getirdi.


Sağlıklı ve zinde kalmak için senede bir kez tekrarladığını belirten Yurttaş, "Hasta olacaksın diyorlar. Hasta olmuyorum. Sadece sağlıklı kalmak için bunu yapıyorum. Bu soğukta karayolları ve belediyelerde çalışan işçileri düşündükçe benim yaptığım ufak ve basit bir şey. En fazla 5 dakika sonra eve gidip kaloriferin başında çayımı yudumluyorum" ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.