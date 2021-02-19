Eksi 5 derecede karda yüzdü

Bilecik'te yaşayan bir kişi, eksi 5 derece soğuğa aldırmadan karda yüzmeye çalıştı. Bir süre karda yüzmeye çalıştıktan sonra kahkahalar atarak çıkan adam çevredekiler tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'te yaşayan Yasin Yurttaş, denize girer gibi beyaz karların içerisinde balıklama atlayarak, eksi 5 derece soğuğa aldırmadı. Yurttaş, sağlıklı ve zinde kalmak için her yıl kar banyosu yaptığını dile getirdi.

Sağlıklı ve zinde kalmak için senede bir kez tekrarladığını belirten Yurttaş, "Hasta olacaksın diyorlar. Hasta olmuyorum. Sadece sağlıklı kalmak için bunu yapıyorum. Bu soğukta karayolları ve belediyelerde çalışan işçileri düşündükçe benim yaptığım ufak ve basit bir şey. En fazla 5 dakika sonra eve gidip kaloriferin başında çayımı yudumluyorum" ifadelerine yer verdi.