El emeği göz nuru ürünleri lösemili çocuklar için sattılar

Bilecik en işlek yeri olan Teyfikbey Caddesi üzerinde kurdukları stantta LÖSEV Bilecik Gönülleri tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünleri satışa sunuldu. Bilecik halkının büyük ilgi gösterdiği stantta bir çok ürün satıldı. Kurulan stant hakkında bilgi veren Bilecik LÖSEV Gönüllüsü Hüseyin Güneş, lösemili kardeşlerine bir nebze olsun faydaları dokunmak için ‘Bir Tuğla da Siz Koyun' projesini hayata geçirdiklerini belirterek, "Lösemili çocukların tedavisi süresince ihtiyaçlarını gidermek amacı ile lösemili çocukların anneleri ve iyileşmiş gençler tarafından el emeği göz nuru ile üretilen ürünler satışa sunuldu. Bilecik ili ve diğer illerde biz gönüllüler görev alıyoruz. Yılbaşı kapsamında LÖSEV gönüllüleri olarak ‘Bir Tuğla da Siz Koyun' kampanyasına destek vererek lösemili çocukların gülümsemesine ortak olmaya çalışıyoruz ve ülkemizi tüm Bilecik halkını lösemili kardeşlerimizin gülümsemelerine ortak olmak için standımıza bekliyoruz. LÖSEV ürünlerinden alınan bir ürünle lösemili bir çocuğu hayata bağlayacaklar" dedi