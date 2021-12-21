El emeği ürünlerin sergilendiği standı ziyaret etti

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanlığı bünyesinde ki kadınların hazırladığı ürünler açılan stantta beğeniye sunuldu. El emeği ürünlerin ve ev yapımı yöresel lezzetlerin sergilendiği standı ziyaret eden Başkan Tekin, “Kadın kolları teşkilat üyelerimiz tarafından hazırlanan, el emeği göz nuru eserlerin sergilendiği, aynı zamanda yöresel lezzetlerimizin de satışa sunulduğu bu etkinlikte emeği geçen herkesin ellerine sağlık” ifadelerine yer verdi.