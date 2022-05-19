'El Yapımı Aşk' tiyatroseverlerle buluştu

Bilecik Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde 'El Yapımı Aşk' isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen oyunu Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ve vatandaşlar izledi. Başkan Vekili Subaşı, oyun sonrasında oyuncular Yosi Mizrahi ve Çisil Oral'a teşekkür ederek, çiçek takdim etti. Oyun ile güzel bir gece yaşadıklarını kaydeden Subaşı, "Bu güzel gece ve oyun için emeği geçen tüm tiyatro emekçileri ve oyunculara teşekkürlerimi sunuyorum. Bilecik'te halkımızı kültür ve sanat aktiviteleriyle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Oyuncu Yosi Mizrahi de çok kez Bilecik'e geldiğini ve bu şehre gelmekten, Bileciklilerle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'na teşekkür etti.