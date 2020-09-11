Elektrik süpürgesi ve spor ayakkabı içerisine zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi

Bilecik'te bir ikamete yapılan uyuşturucu operasyonunda, elektrik süpürgesi ve spor ayakkabı içerisine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonların tespit ve deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucu Afganistan uyruklu O.R. isimli şahsı gözaltına aldı. Şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramalarda, elektrik süpürgesi ve spor ayakkabı içerisine zulalanmış 406 gram metamfetamin maddesi, 196,80 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan yasal işlem yapılan O.R. isimli yabancı şahıs, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak çıkarıldığı Bilecik Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.