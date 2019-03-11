İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elini oyuncak makinesine sıkıştırdı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde oyuncak makinesinden kazandığı oyuncağını almak isteyen küçük kızın eli makineye sıkıştı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde oyuncak makinesinden kazandığı oyuncağını almak isteyen küçük kızın eli makineye sıkıştı.


Edilen bilgiye göre, ismi belirlenemeyen bir kız çocuğu, Atatürk İlkokulu karşısındaki bir oyuncak makinesine para attı. Makineden kazandığı oyuncağı almak isteyen küçük kız, elini makinenin oyuncak çıkan bölmesine sıkıştırdı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, küçük kızın elini sıkıştığı yerden kısa sürede kurtardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.