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Elini sıkıştırdığı salça makinesiyle birlikte hastaneye yetiştirildi

Bilecik’te evde salça yaparken eli makineye sıkışan şahıs, makine ile birlikte hastaneye yetiştirildi.

Bilecik'te evde salça yaparken eli makineye sıkışan şahıs, makine ile birlikte hastaneye yetiştirildi.


Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Temenna Sokak'ta bahçeli bir evde ailesiyle salça yapan şahıs elini salça makinesine kaptırdı. Olay yerine hemen AFAD ekipleri yönlendirilirken, yaralı şahıs elini sıkıştırdığı salça makinesi ile birlikte hastaneye götürüldü. AFAD ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde salça makinesi kesilerek şahsın eli çıkarıldı.

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