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Emekli öğretmenleri unutmadılar

Bilecik Gençlik Merkezi ve Genç Kızılay Bilecik gönülleri, emekli olmuş 10 öğretmeni ziyaret ederek, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladılar.

Bilecik Gençlik Merkezi ve Genç Kızılay Bilecik gönülleri, emekli olmuş 10 öğretmeni ziyaret ederek, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladılar.


Bilecik Gençlik Hizmetleri Müdürü Yeşer Karabulut ve Şube Müdürü Hasan Uğur Yücel'in önderliğinde Bilecik Gençlik Merkezi ve Genç Kızılay gönülleri dün kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle kentte emekli olmuş öğretmenleri sosyal mesafe kuralı uygun bir şekilde ziyaret etti. Öğretmenlere hijyen paketi ve karanfil takdim edilirken, emekli öğretmenler unutulmadıkları için Bilecik Gençlik Merkezi ve Genç Kızılay gönüllerine teşekkür ettiler.

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