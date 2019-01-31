Emitt Turizm Fuarında Bozüyük rüzgarı

Bu yıl 23'ncüsü düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm Ve Seyahat EMİTT Fuarı İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Fuar Merkezi'nde başladı. Fuarda Bozüyük de kurulan stand ile yerini alırken, ziyaretçilere 'Çaycı Hüseyin' çay ikramında bulundu.

Yerli ve uluslararası binlerce turizm ve seyahat acentesi ile girişimcilerin katıldığı ve 3 Şubat 2019 Pazar gününe kadar ziyarete açık olacak fuarda ziyaretçilere Bozüyük'ün yerel özellikleri, sosyal aktiviteleri, tarım ürünleri ve turizm merkezleri de anlatılıyor. Yoğun ilgi gören Bozüyük Belediyesi standını ziyaret eden isimler arasında Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'in yanı sıra çok sayıda il, ilçe ve belde belediye başkanları ile vatandaşlar yer aldı. Yöresel tatlardan, Bozüyük'ün tarihi önemine, coğrafi konumundan, sahip olduğu doğal güzelliklere kadar Bozüyük hakkında her şey Emitt Turizm Fuarında tanıtılırken standı ziyaret edenlere Bozüyük'ün yöresel tadları ikram edildi. Misafirlere ayrıca “Çaycı Hüseyin” olarak bilinen ve Türk halkının sevgilisi olmuş oyuncu Alparslan Özmol tarafından da çay ikramı yapıldı.