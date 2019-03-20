Emniyet amirinin doktora tezi kitap oldu

Ali Özgan'ın Polis Akademisi'nde yapmış olduğu doktora çalışması, "Çok kültürlülük ve Toplumsal Güvenlik, ABD Örneği" adıyla uluslararası bir yayınevi tarafından tüm Türkiye'de yayımlandı.

Doktora tezi olarak hazırladığı ve daha sonra kitap haline getirdiği ilk kitabı ile bilgi veren Özgan, "Başta sosyoloji ve siyaset bilimi olmak üzere güvenlik bilimleri, felsefe, uluslararası ilişkiler, sosyal psikoloji ve tarih olmak üzere disiplinler arası bir çalışma olan eser hem toplumsal güvenlik adıyla yayınlanan ilk Türkçe kitap olma özelliğini taşımakta hem de Batı'da yeni yeni çalışılmaya başlanan 'Güvenlik Sosyolojisi'ne katkıda bulunmaktadır" dedi. Özgan, eserini başta Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Kaymakam Naif Yavuza olmak üzere birçok kişiye takdim etti.