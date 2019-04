Emniyet Müdür vekili Dr. Özgan' dan 10 Nisan Polis Haftası mesajı

Bilecik'in Osmaneli İlçe Emniyet Müdür vekili Dr. Ali Özgan, Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Dr. Özgan, yayımladığı mesajında, " Ülkemizin ve milletimizin huzur ve asayişinin sağlanması kadar milli birlik ve beraberliğimizin devamı içinde vazgeçilmez bir unsur olan Polis Teşkilatımız köklü kurumlarımızın başında gelmektedir. Güzel veciz bir söz vardır: “Herkesin vicdanı kendi polisidir, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır”. Vicdanların işleyemez olduğu durumlarda ise polis ve adliye kurumları varlık amaçlarını ortaya koyarak görevlerini yerine getirmektedirler. Daha önce farklı isimlerle hizmet vermekte iken 10 Nisan 1845 tarihinde ilk kez “Polis” adı ile kurulan Emniyet teşkilatı, her daim milleti ile iç içe olmuş, milletin kendi öz evlatlarından oluşmuş bir kurumdur. Polislik, kanunlardan almış olduğu yetki ile devleti ve milletine hizmet ederken yeri geldiği zaman bir an bile tereddüt etmeden canını seve seve feda etmekten çekinmemeyi gerektirmektedir. Çok uzak değil, yakın geçmişimiz Ali Gaffar Okkan ve Fethi Sekin gibi kahramanlarla doludur. Mensubu olmaktan mutluluk duyduğum Türk Polis Teşkilatında on binlerce Fethi Sekin'lerin Ali Gaffar Okkan'ların olduğunu çok iyi biliyor ve bununla gurur duyuyorum. Belirtmek isterim ki, hakka ve vicdana uygun hareket ederken gücünü yasalardan ve milletinden alan emniyet teşkilatı dün olduğu gibi bugün de her türlü fitne ve şer odaklarına karşı devletinin ve milletinin emrindedir. Bu devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün teminatı, devletin bekasının yılmaz savunucusudur. Bu duygu ve düşüncelerle 23 senedir mensubu olmaktan onur duyduğum Emniyet Teşkilatımın polis haftasını kutluyor, şehit polislerimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, hayatta olanlara uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum” dedi.