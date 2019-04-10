Emniyet Müdür Vekili Özgan'dan Kaymakam Yavuz'a ziyaret

Ali Özgan, Emniyet Müdür Yardımcısı Yalçın Avcı ve beraberindeki polis memurları, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Kaymakam Naif Yavuz'u makamında ziyaret etti

Polis Haftası etkinlikleri ile ilgili bilgilerin paylaşıldığı ziyarette açıklama yapan Osmaneli Kaymakamı Yavuz, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin en önemli teminatı olan emniyet teşkilatımız, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temel kurumlarından biridir. 174 yıllık köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip emniyet teşkilatımız, emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin temini, insan hak ve özgürlüklerinin korunması ile ilgili görev ve sorumluluklarını, toplumun desteğini de almak suretiyle çağdaş bir anlayışla yerine getirmektedir. Adalet, eşitlik, sabır ve hoşgörü çerçevesinde görevlerini yerine getirme gayretinde olan polislerimiz, sadece suçluyu yakalamakla değil, suçun önlenmesi noktasında da gece gündüz demeden fedakarca çalışmaktadırlar. Bu duygu ve düşüncelerle; Polis Teşkilatımızın 174. kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında bulunan tüm polislerimize ve ailelerine de sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum, Polis Haftası etkinliklerine bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.