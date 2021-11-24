Emniyetten Öğretmenler Günü ziyareti

Bilecik'in Osmaneli ilçesin de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş'ü ziyaret ederek tüm meslektaşları adına Osmaneli de görev yapan öğretmenlerin Öğretmenler Gününü tebrik eden İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Orkun Törer "Öğretmenlerimizi ve bizlere öğrettikleri güzel değerleri hayatımız boyunca unutmayacağız. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal eden ve görevi başında şehit olan tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Ziyaret, Törer'in tüm meslektaşları adına Döş'e çiçek takdimi ile sona erdi.