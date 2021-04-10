Encümen ve komisyon üyeleri seçimi yapıldı

Necla Hanım Konağında Belediye Başkanı Münür Şahin başkalığında yapılan toplantı, tüm Meclis üyeleri katılımı ile gerçekleştirildi. Meclis Başkan Vekilliğine Saim Taşkın, katip üyeliklere Mustafa Çakıcı ve Yalçın Yağız seçildiği toplantıda, encümen üyeliklerine ise, Mustafa Çakıcı ile Serpil Demirel seçildi.

Meclis sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Şahin, "Birlik ve beraberlik içinde çalışan tüm meclis üyelerine teşekkür ederim. Birlik ve beraberliğimizin karşılığını Allah ilçemize bolluk ve bereket olarak veriyor. Osmaneli Belediyesi yaptığı proje ve yatırımlar İle örnek alınan belediyedir. İlçemizin değeri her geçen gün artarken, arsa ve konut satışlarında patlama yaşıyoruz" dedi.