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Enerji nakil direklerini çalan hırsızlar yakalandı

Bilecik’te 6 adet enerji nakil direğini çalan hırsızlar, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Bilecik'te 6 adet enerji nakil direğini çalan hırsızlar, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.


Alınan bilgilere göre, Bilecik merkeze bağlı Gökpınar köyünde Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ.'nin (OEDAŞ) taşeron firması olan EKN isimli enerji firmasına ait 6 adet enerji nakil direğinin çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. JASAT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde M.K. ve M.T. adlı zanlılar yakalanırken, hırsızlık olayına konu malzemeler de ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K. ve M.T., Bilecik Adliyesinde ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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