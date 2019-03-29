Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Başkan Bakıcı'ya destek

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, seçim çalışmalarına destek olmak amacıyla Bozüyük'ü ziyaret etti.

Bozüyük ilçesini ziyaret eden Bakan Dönmez, düzenlenen yemekte sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sanayicilerle bir araya geldi. Enerjinin artık vazgeçilmez bir unsur haline geldiğini belirten Bakan Dönmez; “İnsanın nasıl havaya ihtiyacı varsa artık enerjiye de ihtiyacı var. İnsan enerjisiz hiç bir şey yapamaz. Hele ki iş dünyası enerjisiz işçisini, tezgahını çalıştıramaz. 10 sene önce ciddi bir enerji açığımız vardı. Günün belirli saatlerinde bu açığı dengeleyebilmek için günün belirli saatlerinde kesintiler yapılırdı. Doğalgaz da bundan farklı değildi. 2000'li yıllarda sadece 5 büyük şehrin belirli kısımlarında doğalgaz vardı. Şimdi tüm illerde ve 540 ilçede doğalgaz var. İş dünyası bu durumları daha iyi anlar. Bir saatlik elektrik kesintisi onlara neye mal olduğunu iyi bilirler. 1 mw enerjinin kesilmesi halinde ülkeye ekonomik ve sosyal maliyeti var. Sanayi, ticarethane ve konut için ayrı ayrı hesaplanıyor. 1 mw kesintinin maliyeti 2 bin 600 dolar. Bir kesinti tüm üretimi durduruyordu. Bunun ekonomik karşılığı bu. Bugün artık kesinti yok, ekonomik kayıp yok. Bugün artık sadece insanlar yarışmıyor. Şirketler yarışır durumda. Eskiye göre Türkiye çok iyi durumda. Şimdi bir tık ileriye götürmemiz lazım. Milli gelirimiz 10 bin dolar. Cumhuriyetimizin 100. yılında bir hedefimiz vardı. 100. yılda gelişmiş 10 ekonomi arasında olmaktı. Şu an 17. sıradayız hedefimiz gelirimiz en az 14 bin dolara çıkarmak" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin 100. yılında yeni hedeflere doğru yol alındığını belirten Bilecik Milletvekili Selim Yağcı; "Yapılacak olan yerel seçimlerde ülkemizi ve şehirlerimizi yeni hedeflenen noktaya gitmesini arzu ediyoruz. Şehrimiz Marmara bölgesinde önemli konumda olmasına rağmen, büyük şehirlerin arasında kaldığından dolayı, bazı imkânları sergileyemiyor. Ama büyükşehirlerin dolmasından ötürü şehrimizde yeni imkanlar ortaya çıkardı. Buradaki sanayi ve ticaret mensuplarının Bakanımız ve Cumhurbaşkanımızın katkılarıyla güzide şehrimizin daha güzel yatırımlar alarak hak ettiği yere geleceğine inanıyorum. Bu durumda yerel ve genel iş birliği çok önemli” dedi.

Konuşmasında yerel ve genel yönetimlerin iş birliğine dikkat çeken Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ise hükümet yatırımlarının Bozüyük'te çok önemli bir yere sahip olduğunu aktararak, pek çok projeyi hükümetin destekleri ile ilçeye kazandırdıklarını belirtti. Bozüyük'te yapılacak olan eğitim yatırımlarına da sanayicilerin destek olması gerektiğini söyleyen Başkan Bakıcı konuşmasında; “Bizler memleketimize hizmet etmek için göreve geldik. İlçemizin ihtiyacı olan tüm yatırımların biran önce ilçemize kazandırılması için çalışıyoruz. Bozüyük'te ağırladığımız her Bakanımız bizler için çok kıymetli, çok değerli. Bu doğrultuda Enerji Bakanımız ilçemize pek çok hususta destek olmuştur. Bozüyük'ün gelişmesi için bizlere verdiği desteklere ve hibeler için kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Programın sonunda Başkan Bakıcı Bakan Dönmez'e ziyaretin anısına bir tablo hediye etti.