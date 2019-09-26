İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Engelli parkına araç bırakanlara ceza

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, engelli bireyler için ayrılan alanlara araçlarını park eden sürücülere cezai işlem uygulanıyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, engelli bireyler için ayrılan alanlara araçlarını park eden sürücülere cezai işlem uygulanıyor.


Edinilen bilgiye göre, ilçe genelinde ana cadde boyunca her iki yönün belirli noktaları ve kapalı pazar yerinde, İlçe Trafik Komisyonu tarafından alınan kararla engelli bireylerin araçlarını park edebilmeleri için park alanları oluşturuldu. Belirlenen park alanlarına dubalar ve yer işaret ikonları konuldu. Ancak tüm uyarılara rağmen sürücülerin engelli park alanlarına araç park etmeleri şikayetlere neden oldu. Bunun üzerine park ihlali yaparak engelli bireyler için ayrılan alanlara araç park eden sürücülere cezai işlem uygulandı. Sürücülerin bir bölümü duba ve yer ikonlarının yeterli olmadığını ve park edilemez uyarı levhasının olması gerektiğini belirttiler. Ekipler, park alanlarının zaman zaman kontrol edildiğini ve park ihlali gerçekleştiren sürücülere cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.