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Engelliler Derneği Başkanı Çelik'ten Başkan Vekili Çoban'a ziyaret

Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik, Bozüyük Belediye Başkan Vekili Ömer Çoban’ı ziyaret etti.

Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik, Bozüyük Belediye Başkan Vekili Ömer Çoban'ı ziyaret etti.


Dernek Başkanı İsmail Çelik ilk olarak Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu'nu ziyaret ederek bir süre görüştü. Ardından Belediye Başkan Vekili Ömer Çoban'ı makamında ziyaret eden Dernek Başkanı Çelik, Başkan Vekili Çoban ile sohbet etti. Karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Dernek Başkanı Çelik, dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ziyaretin sonunda Çelik, misafirperverliklerinden dolayı Başkan Vekili Çoban ve Başkan Yardımcısı Şahinoğlu'na teşekkür etti.

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