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Engellilere bariyer engeli

Bilecik’te bir cadde üzerinde yer alan bazı bankaların önündeki kaldırımlara konulan bariyerler, engelli vatandaşların geçişlerinde büyük engel oluşturuyor.

Bilecik'te bir cadde üzerinde yer alan bazı bankaların önündeki kaldırımlara konulan bariyerler, engelli vatandaşların geçişlerinde büyük engel oluşturuyor.


Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan İsmet İnönü Caddesi üzerinde yer alan bazı bankaların önündeki kaldırımlara Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında konulan bariyerler, engelli vatandaşların geçişlerinde büyük engel oluşturuyor. Pandemi sürecinde tedbir amaçlı olarak kaldırımlara konulan bariyerlerin engelli vatandaşlar için sorun oluşturduğunu belirten Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik, en kısa sürede yetkililer tarafından bu sorunun çözülmesini isteyerek, "İlçemizdeki ana cadde güzergâhında bulunan banka ve ATM'lerinin etrafında bulunan metal bariyerler kaldırımlarda ki yayaların yürüyüşünde tehlike saçıyor. Özellikle de tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşlarımız eziyet yaşıyorlar. Bu bariyerler yaya trafiğini tehlikeli bir şekilde riske atmaktan başka ne işe yarıyor?. Tekerlekli sandalye, koltuk değneği kullanan ve görme engelli vatandaşlarımız açısından daraltılmış kaldırımda yürümek imkansız. Virüs koruması bu olamaz. Bu konuda son zamanlarda engelli vatandaşlarımızın şikayetleri çoğaldı. Yetkililerimizin bariyerleri kaldırmalarını veya bu soruna bir çözüm bulmalarını rica ediyoruz” dedi.

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