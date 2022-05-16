Erenköy ile Muratdere Köyü'nde yağmur duası yapıldı

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, Muratdere Köyü ile Erenköy'de yapılan yağmur dualarına katıldı.

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, beraberindeki İl Genel Meclis üyesi Hüseyin Elmas ve Belediye Meclis üyeleri ile birlikte Muratdere Köyü'nde geleneksel olarak düzenlenen yağmur duasına katıldı. Semazen gösterileri ve mehter marşlarının yer aldığı ve şenlik havasında geçen yağmur duası yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet eden Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ve beraberindekiler, kendilerine gösterilen misafirperverlik nedeni ile köy muhtarına ve köy halkına teşekkür etti.

Ardından Erenköy'de yapılan yağmur duasına katılan Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ve beraberindekiler burada da Erenköylülerle bir araya gelerek sohbet etti. Kendilerine davetleri nedeniyle teşekkür eden Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu çiftçilere bereketli ve hayırlı bir yıl temenni etti.