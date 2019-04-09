Eriğin tane fiyatı 1 liraya indi

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi erik, Bilecik'te pazar tezgâhlarında kilosu 100 TL'den müşterilere sunuldu.

Geçtiğimiz ay Antalya ve Mersin'de seralarda yetiştirilen ve kilosu 500 TL'den satışa sunulan eriğin kilogram fiyatı 100 TL'ye kadar geriledi. Gelecek ay fiyatların daha da düşeceğini anlatan erik satıcısı Ersin Güler, "Bilecik'te erik şuanda olmadı, daha zamanı var. Biz de Antalya veya Mersin'den serada yetişen erikleri sipariş ediyoruz. Şu an fiyat çok yüksek ve genelde hamile bayanlar ve çocuklu bayanlar tercih ediyor. Bizler fiyatı çok yüksek olduğu için 100'er gramlık kâseler yapıyoruz. Bunu da 10 TL'ye satıyoruz. İçinde 10 adet oluyor ve tane fiyatı 1 TL geliyor. İnsanlar nefislerini köreltmek amacıyla bu yöntemi gittik. Erik çoğalınca fiyatları da geriye gelecek. Geçen yıl bu fiyatlardan 20 ve 10 TL'ye kadar indi" dedi.