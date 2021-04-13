Eriğin tanesi 2 liradan satılıyor

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi erik, Bilecik'te pazar tezgâhlarında tanesi 2 liradan müşterilere sunuldu.

Geçtiğimiz ay Antalya ve Mersin'de seralarda yetişen, 750 liradan satışa sunulan ve çeyrek altını geçen fiyatıyla dikkati çeken erikleri görenler, cep telefonuyla video ve fotoğrafını çekmekle yetinmişti. Aradan geçen 1 ay sonra Bilecik pazarına 10'arlı paketler halinde gelen eriğin paketi 20 TL'den satılıyor.

"İçinde 10 adet oluyor ve tane fiyatı 2 TL geliyor"

Gelecek ay fiyatların daha da düşeceğini anlatan erik satıcısı Kadir Demirbaş, "Bilecik'te erik şu anda olmadı, daha zamanı var. Biz de Antalya veya Mersin'den serada yetişen erikleri sipariş ediyoruz. Şu an fiyat çok yüksek ve genelde hamile bayanlar ve çocuklu bayanlar tercih ediyor. Bizler fiyatı çok yüksek olduğu için 100'er gramlık kâseler yapıyoruz. Bunu da 20 TL'ye satıyoruz. İçinde 10 adet oluyor ve tane fiyatı 2 TL geliyor. İnsanlar nefislerini köreltmek amacıyla bu yöntemi gittik. Erik çoğalınca fiyatları da geriye gelecek. Geçen yıl bu fiyatlardan 20 ve 10 TL'ye kadar indi" dedi.