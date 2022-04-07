Erken teşhise dikkat çektiler

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünce, kanser hastalıklarının erken teşhisine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Verem Savaş Dispanseri önünde bulunan dolmuş durağı, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Sağlık Durağı'na dönüştürüldü.

Kanser erken tanı ve teşhisine yönelik çeşitli bilgilerin yer aldığı Ketem Sağlık Durağı için açılış töreni düzenlendi. Törene Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay, Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya burada yaptığı konuşmada, “Corona virüs gibi kanser için de mücadelenin devam etmesi çok önemli. Bu vesileyle KETEM'in önemi ve bilinirliği arttırma hedefindeyiz. Kanser ile mücadelenin en önemli yolu ilk başlarda tespit edilmesidir” dedi.

Konuşmalarını ardından Vali Kızılkaya, ‘Erken Teşhis Hayat Kurtarır' yazısını pembeye boyadı.

Öte yandan durak önüne stant kurularak, vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.