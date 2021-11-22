Ertuğrul Gazi Türbesi'ndeki 'Saygı Nöbeti'ni pür dikkat izliyorlar

Ertuğrul Gazi Türbesi'nde korona virüs tedbirleri kapsamında, alp kıyafetli askerler tarafından tutulan 'Saygı Nöbeti' devir teslimi, ziyaretçiler tarafından pür dikkat seyrediliyor.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası olan Ertuğrul Gazi'nin Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan türbesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen ziyaretler, geçtiğimiz haziran ayında yeniden açıldı. Jandarma Genel Komutanlığı ve Bilecik 2'nci Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nın katkılarıyla, Söğüt Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığı'ndan 9'u uzman çavuş, 4'ü erbaş ve er olmak üzere 13 asker türbede görev alıyor. Alp kıyafetlerinin dikkati çektiği nöbetler, sabah 09.00'da başlayıp 19.00'a kadar devam ediyor ve her saat başında nöbet değişimi yapılıyor.

"Hafta sonu daha yoğun oluyor ve binlerce kişi ziyarete geliyor"

Türbeye gelen ziyaretçilere gönüllü olarak Ertuğrul Gazi'nin hayatını anlatan Çetin İkiz, Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizileri sonrası türbeye ziyaretçi akını olduğunu anlatarak, "Ertuğrul Gazi Türbesi, yaklaşık 5 yıldır hafta sonu da dahil her gün ziyarete açık. Hafta sonu daha yoğun oluyor ve binlerce kişi ziyarete geliyor. Dedemizin yaşadığı nokta Kuyulu Mescid olarak geçer ve burada kendi kabri vardır. Eşi Halime Hatun ninemizin, oğlu Savcı Bey dedemizin kabirleri vardır. Diğer kabirlerimizin yüzde 85'i temsilidir" dedi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinden ailesiyle Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret gelen İbrahim Yıldız, "Malumunuz pandemi sürecinde türbeler kapalıydı. Uzun süredir gelemiyorduk. Rabbim nasip etti, çoluk çocuğumuzla, ailemizle birlikte dedemizi, atamızı ziyarete geldik" dedi.