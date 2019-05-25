Ertuğrul Gazi'nin silah arkadaşının türbesi kaderine terk edildi

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin silah arkadaşı olan İsa Sofu Hazretleri'nin Bilecik'teki türbesi, 8 aydır beklenen nakkaş yüzünden tadilatı bir türlü tamamlanamayınca, türbe, üzerine açılan delikten içeri giden yağmur suyu ile doluyor.

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Borcak köyünde sarp bir tepede bulunan Kayı Boyu'nun lideri ve Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin silah arkadaşı ve Anadolu'nun İslamlaşmasında büyük payı olan İsa Sofu Hazretleri'nin türbesinde 2 sene önce başlanılan tadilat sonrası birçok tarih eser ortaya çıkmıştı. Yapılan tadilatta türbenin duvarlarındaki sıvaların altından 1200'lü yıllara ait yazılar ve desenler çıkarken, o desenler tarihçileri büyülemişti. Ne yazık ki o dönem başlanan tadilat yaklaşık 8 ay önce durdurulurken, sebebinin nakkaş beklenmesi öğrenildi.

"Bu türbenin tadilatı bir önce bitmesini istiyoruz"

Konu hakkında İHA muhabirine açıklama yapan Borcak Köyü Muhtarı Osman Çırakoğlu, İsa Sofu'nun Ertuğrul Gazi'nin silah arkadaşı olduğunu belirterek, "Bu türbe 2017 Temmuz-Ağustos ayları gibi tadilatına başlatıldı. Bu tadilata sağ olsun Bilecikli olan eski Kültür ve Turizm Bakanı Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı sebep oldu. O dönem referandum öncesi Bilecik ziyaretinde vatandaşların İsa Sofu Hazretleri'nin türbesinin bakımsızlığı ile ilgili talebine kayıtsız kalmamış ve geçtiğimiz günlerde türbenin tadilatı başlatılmıştı. Şimdi ise; yaklaşık 8 aydır türbeye ne gelen var ne giden. Üstelik bir de türbenin tavanına bir delik açtılar. O deliği de kapamadılar. Yağmur yağdığı zaman türbenin için su doluyor ve bizler kendi imkânlarımız ile suyu tahliye ediyoruz. Burada bir tarih yatıyor, bu duvarlardaki yazılar 1200 yıllara ait olduğu tahmin ediliyor. Bu türbenin bulunduğu alan o dönmelerde ileri uç karakoluymuş Çaltı Kalesi'nden gelebilecek herhangi bir tehlike için karakol vazifesi görüyormuş. Burada İsa Sofu ve arkadaşları şehit edilmişler. 1200'lü yıllarda olduğunu tahmin ediyoruz. Burada şehit edilince buraya gömülmüşler. Bizler de tarihimize sahip çıkmak için uğraştık, tadilatına başladık ama bitiremedik 2 yıldık. Bizler sorduğumuzda neden tadilatın durduğu bizlere kalemciler gelecek deniliyor. Yetkililerden bu türbenin biran önce tadilatının sonlandırılmasını istiyoruz" dedi.