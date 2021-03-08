Bilecik Vali Bilal Şentürk, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin yakın arkadaşlarından İsa Sofi'nin türbesinde incelemede bulundu.

Vali Şentürk, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ile birlikte ilk olarak ilçede faaliyet gösteren bir seramik fabrikasının üretim alanlarını gezerek, fabrikanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Yıldız'dan üretim ve istihdam hakkında bilgi aldı. Daha sonra, 1976 yılında refrakter malzeme üretmek amacıyla kurulan bir fabrikayı ziyaretinde Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karabuda ve Genel Müdür Yardımcıları tarafından karşılanan Vali Şentürk, bir süre sohbet etti.

Vali Şentürk, üreten, istihdam sağlayan fabrika yöneticilerine pandemi ile mücadele çalışmalarına verdikleri katkılarından dolayı teşekkür etti. Vali Şentürk'e seramik üzerine işlenmiş Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tablosunu hediye etti.

Ertuğrul Gazi'nin yakın arkadaşlarından İsa Sofi'nin Türbesinde inceleme

Vali Şentürk daha sonra Söğüt Kaymakam Tuncer ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ile birlikte Borcak köyünde Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin yakın arkadaşı aynı zamanda Ertuğrul Gazi'nin uç beyi olarak görevlendirdiği İsa Sofi'nin türbesini ziyaret ederek, türbede tadilat sırasında ortaya çıkan motifleri inceledi. Türbenin çevresi ve dış cephesinde, önceki yıllarda İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan tadilatta, içindeki sıvı boyaların akması sonrasında gün yüzüne çıkan motifleri inceleyen Vali Şentürk, köy muhtarı Osman Çırakoğlu ve İl Özel İdaresi teknik personelinden bilgi aldı.